“Il Fair Play Finanziario non funziona” | le importanti parole di un dirigente di Serie A

Pavel Nedved ha parlato durante il Salone del Libro di Torino in occasione della presentazione del libro di Tuttosport. Il vicepresidente della Juventus ha trattato diversi argomenti importanti tra cui il tanto discusso Fair Play Finanziario. Questo il suo pensiero: "Il Fair Play Finanziario non funziona, spero che l'UEFA se ne sia accorta. L'idea giusta del calcio è spendere ciò che ricavi, l'autofinanziamento. Non spendere di più, è una linea che dobbiamo avere" Le dichiarazioni di Nedved faranno certamente discutere. Arriverà la risposta della UEFA?

