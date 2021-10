Il doloroso ricordo di Tiziano Ferro: “Due mamme dissero ‘Guarda il ciccione'” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tiziano Ferro condivide un ricordo sui social, che risale a diversi anni fa, una trentina forse. Era solo un bambino e stava prendendo parte ad una gara di velocità sui pattini a rotelle quando è stato insultato da alcune mamme, allo stesso evento peer accompagnare i figli. Il fisico di Tiziano Ferro non era longilineo e proprio questo è stato motivo di critica da parte dei genitori dei suoi sfidanti, tornati a casa ingoiando un amaro boccone. Per Tiziano la soddisfazione più grande è stata la rivincita: ha vinto lui e ha lasciato tutti di stucco. Lo avevano chiamato ciccione, una parola che non sentiva così di rado e che ha sentito pronunciare per tutta la sua adolescenza, fino a quando quei famosi 111 kg non sono diminuiti. “Di quel giorno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021)condivide unsui social, che risale a diversi anni fa, una trentina forse. Era solo un bambino e stava prendendo parte ad una gara di velocità sui pattini a rotelle quando è stato insultato da alcune, allo stesso evento peer accompagnare i figli. Il fisico dinon era longilineo e proprio questo è stato motivo di critica da parte dei genitori dei suoi sfidanti, tornati a casa ingoiando un amaro boccone. Perla soddisfazione più grande è stata la rivincita: ha vinto lui e ha lasciato tutti di stucco. Lo avevano chiamato, una parola che non sentiva così di rado e che ha sentito pronunciare per tutta la sua adolescenza, fino a quando quei famosi 111 kg non sono diminuiti. “Di quel giorno ...

