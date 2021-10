Il consigliere regionale Barillari: “Sono in ufficio senza Green Pass, mi tirino fuori con la forza” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “Il 15 ottobre 2021: i libri di storia ricorderanno questa giornata come la Giornata della vergogna. Sono entrato nel mio ufficio senza Green Pass e senza tampone. Da questo momento aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare, aspetto che le autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza”. Lo scrive il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, ex M5S, su R020, Rete di Reti composta da gruppi locali di cittadini, che si riuniscono in Fuochi che si relazionano fra loro per organizzare iniziative, campagne e azioni. “Io non opporrò resistenza: ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “Il 15 ottobre 2021: i libri di storia ricorderanno questa giornata come la Giornata della vergogna.entrato nel miotampone. Da questo momento aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mioa lavorare, aspetto che le autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la”. Lo scrive ildel Lazio Davide, ex M5S, su R020, Rete di Reti composta da gruppi locali di cittadini, che si riuniscono in Fuochi che si relazionano fra loro per organizzare iniziative, campagne e azioni. “Io non opporrò resistenza: ...

