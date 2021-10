Il consigliere No - Vax Barillari si barrica negli uffici della regione, l'ira di Zingaretti. (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una pagliacciata e buffonata no - vax fatta da un ex grillino che per dsua ventura (e nostra sventura) è stato addirittura eletto consigliere regionale del Lazio con M5s quando i grillini erano il ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una pagliacciata e buffonata no - vax fatta da un ex grillino che per dsua ventura (e nostra sventura) è stato addirittura elettoregionale del Lazio con M5s quando i grillini erano il ...

Advertising

repubblica : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - Corriere : Gli ex 5Stelle e no vax Barillari e Cunial “barricati” in ufficio: «Resistere per esis... - Lucil1Luciana : RT @repubblica: Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - MyItaly3 : RT @repubblica: Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - Bianca34874951 : RT @repubblica: Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' -