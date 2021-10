Il centrodestra che ha straperso. Ma che ha ancora la forza di litigare (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una volta, si sarebbe detto che perdere al primo turno con il diretto sfidante che becca il 62,88% avrebbe rappresentato un ko che non ammette repliche. A Napoli, invece, resiste eroicamente un centrodestra che ha straperso le elezioni, ma che ha ancora voglia di litigare. E’ il caso della lista civica ‘Essere Napoli’ e della Lega. La lista che si presentava come l’avamposto del civismo oggi si è rifatta viva su Facebook attaccando, pur senza mai nominarlo, proprio il partito di Salvini. Reo, secondo la formazione dell’imprenditore Giuliano Annigliato, di star tentando di soffiare Rosaria Borrelli, l’unica della lista che è riuscita ad essere eletta in consiglio comunale. ‘Essere Napoli‘ ha totalizzato il 2,81% dei consensi dei napoletani. In tutto, 8.289 voti. Di questi, 1.773 li ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una volta, si sarebbe detto che perdere al primo turno con il diretto sfidante che becca il 62,88% avrebbe rappresentato un ko che non ammette repliche. A Napoli, invece, resiste eroicamente unche hale elezioni, ma che havoglia di. E’ il caso della lista civica ‘Essere Napoli’ e della Lega. La lista che si presentava come l’avamposto del civismo oggi si è rifatta viva su Facebook attaccando, pur senza mai nominarlo, proprio il partito di Salvini. Reo, secondo la formazione dell’imprenditore Giuliano Annigliato, di star tentando di soffiare Rosaria Borrelli, l’unica della lista che è riuscita ad essere eletta in consiglio comunale. ‘Essere Napoli‘ ha totalizzato il 2,81% dei consensi dei napoletani. In tutto, 8.289 voti. Di questi, 1.773 li ...

