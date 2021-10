Il Cdm approva il dl fiscale e le nuove norme per la sicurezza sul lavoro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo poco più di un'ora dalla convocazione, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge fiscale e per la sicurezza sul lavoro. Il governo ha deciso di non portare nella riunione di oggi la legge di Bilancio ( e il documento programmatico di Bilancio), che sarà affrontata all'inizio della prossima settimana. Cosa prevede questo nuovo decreto del governo? Le principali misure approvate oggi riguardano il rifinanziamento della Cassa Covid per altre 13 settimane, quindi fino alla fine dell'anno. Prevista anche l'istituzione di un fondo per il pagamento delle indennità di quarantena, qualora un lavoratore contraesse il Covid. In più, c'è un nuovo intervento sulle cartelle esattoriali congelate, per cui viene prevista una dilazione maggiore per provvedere al pagamento (90 giorni invece degli ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo poco più di un'ora dalla convocazione, il Consiglio dei ministri hato il decreto leggee per lasul. Il governo ha deciso di non portare nella riunione di oggi la legge di Bilancio ( e il documento programmatico di Bilancio), che sarà affrontata all'inizio della prossima settimana. Cosa prevede questo nuovo decreto del governo? Le principali misurete oggi riguardano il rifinanziamento della Cassa Covid per altre 13 settimane, quindi fino alla fine dell'anno. Prevista anche l'istituzione di un fondo per il pagamento delle indennità di quarantena, qualora un lavoratore contraesse il Covid. In più, c'è un nuovo intervento sulle cartelle esattoriali congelate, per cui viene prevista una dilazione maggiore per provvedere al pagamento (90 giorni invece degli ...

