Advertising

napam_51 : RT @napam_51: Il Cav lancia la sfida per Roma: 'Basta coi disastri della sinistra' - napam_51 : Il Cav lancia la sfida per Roma: 'Basta coi disastri della sinistra' - MariellaLoi : Il Cav lancia la sfida per Roma: 'Basta coi disastri della sinistra' - - MariellaLoi : Il Cav lancia la sfida per Roma: 'Basta coi disastri della sinistra' -

Ultime Notizie dalla rete : Cav lancia

ilGiornale.it

Si è chiusa oggi la campagna elettorale per i candidati sindaci di Roma ed Enrico Michetti ha scelto Campo dei fiori come palcoscenico per l'evento. Molte le persone che si sono presentate per ...... che espugna per 2 a 1 il campo di un Telve in difficoltà: la doppietta di Brigadoila ... Dalsaso (CAL); Poli (). NAGO TORBOLE - ALENSE 2 - 2 2 Bortolameotti (N); C. Trainotti (A), F. ...Rush finale dai toni tesi per il Campidoglio. Enrico Michetti e Roberto Gualtieri si giocano le ultime carte prima del silenzio elettorale che condurrà dritto alle urne di domenica e lunedì. E così, s ...Silvio Berlusconi è intervenuto da Arcore per la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Michetti, invitando gli elettori alle urne ...