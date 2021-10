Il cardigan dell’inverno 2021? Si porta alla francese Très parisien

Leggi su amica

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Corto in vita e ultra femminile. Ildi tendenza dell’autunno invernosi. “A pelle”, senza nulla sotto, infilato nei pantaloni a vita alta o morbido e boxi come una giacchina Chanel. Pratico, caldo, tres chic. Per ammantarsi istantaneamente dell’allure nonchalante di certe icone di stile. I brand francesi Girocollo, a V o con il colletto fru fru, ilpuò essere semplicissimo oppure romantico. Tutto sta nel modo di indossarlo e accessoriarlo. Per comprendere l’essenza dei lookbasta fare un giro sugli account Instargam di alcuni dei nuovi brand parigini più cool in circolazione. C’è Rouje di Jeanne Damas, l’influencer ...