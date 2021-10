Il candidato di Meloni a Tor Bella Monaca (Roma) che non rinnega “camicia nera e saluto romano” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci sono foto in cui Nicola Franco, candidato di Fratelli d’Italia per il municipio VI, fa il saluto Romano. E poi ci le immagini di quella seduta streaming del consiglio municipale di un anno fa quando il consigliere espose un libro sulle ss e uno su Mussolini. Il prossimo 17 e il 18 ottobre Franco sfiderà al ballottaggio per la guida del municipio che comprende anche Tor Bella Monaca l’avversaria del Movimento Cinque Stelle Francesca Filipponi. Intervistato da Fanpage, il candidato ha detto: “Che mi sono messo la camicia nera o fatto il saluto Romano non lo rinnego”. Poi sulle immagini incriminate, spiega: “Parliamo di un fatto che risale ad un anno fa, è una libreria con 500 testi tra i quali c’è anche ‘Il Capitale’ ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci sono foto in cui Nicola Franco,di Fratelli d’Italia per il municipio VI, fa ilno. E poi ci le immagini di quella seduta streaming del consiglio municipale di un anno fa quando il consigliere espose un libro sulle ss e uno su Mussolini. Il prossimo 17 e il 18 ottobre Franco sfiderà al ballottaggio per la guida del municipio che comprende anche Torl’avversaria del Movimento Cinque Stelle Francesca Filipponi. Intervistato da Fanpage, ilha detto: “Che mi sono messo lao fatto ilno non lo rinnego”. Poi sulle immagini incriminate, spiega: “Parliamo di un fatto che risale ad un anno fa, è una libreria con 500 testi tra i quali c’è anche ‘Il Capitale’ ...

