Il calcio senza posto fisso di Guardiola fa un’altra vittima: Sterling vuole lasciare il City (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ha detto molto bene il Kun Aguero in una intervista a El Pais: Se Guardiola ha un’idea di partita in testa, la realizza. Non gli importa se deve lasciare fuori squadra uno che ha segnato tre gol nelle ultime partite. Il nome del giocatore non ha importanza. A meno che non sia Messi. E il calcio senza posto fisso di Guardiola fa un’altra vittima, eccellente: Raheem Sterling ha ammesso che potrebbe lasciare il Manchester City se non torna titolare. La notizia in Inghilterra è da apertura. Per la caratura del giocatore e per il fatto che Sterling farebbe il titolare pressoché ovunque in Europa. Tranne appunto con Guardiola. In estate avrà ancora un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ha detto molto bene il Kun Aguero in una intervista a El Pais: Seha un’idea di partita in testa, la realizza. Non gli importa se devefuori squadra uno che ha segnato tre gol nelle ultime partite. Il nome del giocatore non ha importanza. A meno che non sia Messi. E ildifa, eccellente: Raheemha ammesso che potrebbeil Manchesterse non torna titolare. La notizia in Inghilterra è da apertura. Per la caratura del giocatore e per il fatto chefarebbe il titolare pressoché ovunque in Europa. Tranne appunto con. In estate avrà ancora un ...

Advertising

capuanogio : L’#Italia correrà per organizzare l’Europeo di calcio nel 2028. A occhio è l’ultimissima chiamata per spingere sull… - bataclava1975 : @HuffPostItalia io capisco che la violenza non sia mai accettabile, però ogni tanto un calcio in culo senza fare male si può dare. - napolista : Il calcio senza posto fisso di Guardiola fa un’altra vittima: Sterling vuole lasciare il City In Inghilterra è una… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - L84, Josiko è pronto al derby in famiglia contro Lolo Suazo: ''Era da tanto che non ci sfida… - OdeonZ__ : Calabria vista Porto: senza Theo, il Milan in fascia continua a parlare francese -