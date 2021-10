Il boss dell’NBA che gestisce il brand Jordan ha ucciso un uomo 50 anni fa E non l’aveva mai detto a nessuno

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Larry Miller è l’che amministra il marchiodal 2012, oltre che un caro amico del mito del basket mondiale. E’ un’istituzione della NBA, vicinissimo pera David Stern. È stato presidente dei Portland Trail Blazers, tra il 2007 e il 2012. E’ una celebrità, amico di celebrità. E 50fa haun, a sangue freddo. Per 50non haniente a, nemmeno a due dei suoi tre figli. Il segreto gli ha consentito di fare una carriera sfavillante. Ora ci ha scritto un libro-confessione: “Jump: My Secret Journey From the Streets to the Boardroom”, in collaborazione con la sua primogenita, Laila Lacyche. Ha lasciato di stucco tutti. In anteprima Miller ha raccontato la storia a Sports Illustrated. Ed è una ...