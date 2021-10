I tagli di capelli che porteremo questo autunno (Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è voglia di reinventarsi. O, per meglio dire, nessuno vuole tornare ad avere i capelli del pre-pandemia, forse per scaramanzia, e soprattutto nessuno vuole tornare alla chioma da lockdown. Tutti sognano la novità, per un refresh dentro e fuori se stessi. Così si parte in primis, come sempre, dai capelli. Più difficile però di svegliarsi la mattina e decidere di rivoluzionale la chioma, è il capire da dove incominciare. I migliori tagli da uomo del momento? Ne abbiamo selezionati 7, dalle star. Alcuni si ispirano al periodo punk, altri sono iper voluminosi, altri ancora solo per gli audaci. Perché se c'è una certezza dall'autunno 2021, è che niente dovrà far rima con monotonia. Il long buzz cut Meglio conosciuto come il taglio alla Cesare, oggi da portare rigorosamente decolorato, anche se ci vorrà ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è voglia di reinventarsi. O, per meglio dire, nessuno vuole tornare ad avere idel pre-pandemia, forse per scaramanzia, e soprattutto nessuno vuole tornare alla chioma da lockdown. Tutti sognano la novità, per un refresh dentro e fuori se stessi. Così si parte in primis, come sempre, dai. Più difficile però di svegliarsi la mattina e decidere di rivoluzionale la chioma, è il capire da dove incominciare. I migliorida uomo del momento? Ne abbiamo selezionati 7, dalle star. Alcuni si ispirano al periodo punk, altri sono iper voluminosi, altri ancora solo per gli audaci. Perché se c'è una certezza dall'2021, è che niente dovrà far rima con monotonia. Il long buzz cut Meglio conosciuto come ilo alla Cesare, oggi da portare rigorosamente decolorato, anche se ci vorrà ...

