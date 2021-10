I politici litigano sul nulla mentre l'Italia sta scomparendo: l'analisi dell'imprenditore Andrea Pasini (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per la prima volta nella storia, il numero di nuovi nati in Italia scenderà sotto la soglia dei 400.000. Quella in cui ci troviamo è una situazione drammatica, che troppo spesso viene messa in secondo piano dalla politica come da certi media, entrambi assorbiti da mesi dalla questione green pass e dalle manifestazioni nate contro l'obbligatorietà di quest'ultimo. Per non parlare poi delle ultime settimane dove il grande tema nel nostro Paese, per una certa parte politica, sembra essere solo quello di scongiurare un possibile attentato alla nostra democrazia da parte di un gruppo di nostalgici fascisti che io definirei prima di tutto dei delinquenti. Ci tengo a precisare onde evitare strumentalizzazioni varie che io personalmente condanno con forza e fermezza ogni tipo di ideologia estremista che vada contro i valori fondanti della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per la prima volta nella storia, il numero di nuovi nati inscenderà sotto la soglia dei 400.000. Quella in cui ci troviamo è una situazione drammatica, che troppo spesso viene messa in secondo piano dalla politica come da certi media, entrambi assorbiti da mesi dalla questione green pass e dalle manifestazioni nate contro l'obbligatorietà di quest'ultimo. Per non parlare poie ultime settimane dove il grande tema nel nostro Paese, per una certa parte politica, sembra essere solo quello di scongiurare un possibile attentato alla nostra democrazia da parte di un gruppo di nostalgici fascisti che io definirei prima di tutto dei delinquenti. Ci tengo a precisare onde evitare strumentalizzazioni varie che io personalmente condanno con forza e fermezza ogni tipo di ideologia estremista che vada contro i valori fondantia ...

