(Di venerdì 15 ottobre 2021) Abbiamo ascoltato Bernard Dika, 23enne albanese cresciuto a Pistoia, che oggi collabora con la Regione Toscana per le politiche per ie che porterà le loro istanze al Capo dello Stato

Advertising

andreastoolbox : I giovani toscani incontrano il Presidente Mattarella: ecco cosa chiedono - Rai News - dikabernard : RT @giovanisi: ?? Manca pochissimo a #SietePresente! Il ???? ?????????????? conosceremo anche le storie di alcuni giovani toscani che si sono distint… - giovanisi : ?? Manca pochissimo a #SietePresente! Il ???? ?????????????? conosceremo anche le storie di alcuni giovani toscani che si son… - i_toscani : @moglieincalore Nonostante siamo giovani, condividiamo per filo e per segno. Giusto ieri ci siamo fatti una risata… - CiroNoEuro : @FartFromAmerika COSA? Si stanno svegliando i giovani toscani? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : giovani toscani

Oggi le donne, e soprattutto le piu', si approcciano al vino con una maturata ... Sono infatti 2 italiani su 3 a riconoscere il principe dei vini; sul podio salgono anche il Prosecco Doc ...Il Tennis Giotto conquista due titoli regionali nell'Under 11. Gli otto migliori tennistinati nel 2010 si sono confrontati a Livorno nel master finale del circuito Super Slam 2021 e,......Le Forze dell'ordine, anche in Toscana, moltiplicano i controlli per impedire rave party abusivi sul tipo di quello che, andato in scena in provincia di Viterbo, ha causato una valanga di critiche all ...Toscana – Umbria, 3-2. Con questo risultato, che vede gli ospiti prevalere di stretta misura, si è chiusa al circuito internazionale “Vinicio Rosadi” di Gioiella la 5.a e penultima prova del campionat ...