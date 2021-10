“I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini fra i 18 film in lizza per la candidatura italiana agli Oscar Selezionati dall' Anica

(Di venerdì 15 ottobre 2021) C’è la Puglia nella corsa. Viaggio ancora lungo, con la commissione, appositamente delegata’Academy, che darà il responso il 26 ottobre. Fra i 18italianine sarà scelto uno che concorrerà per la statuetta. Il regista e attore puglieseè incon il suo omaggio aiDe. Nomination l’8 febbraio 2022, cerimonia degli(94/ma edizione) il 27 marzo 2022. Di seguito l’elenco in ordine alfabetico: 3/19 d- Silvio Soldini A CHIARA – Jonas Carpignano ARIAFERMA – Leonardo Di Costanzo L’ARMINUTA – Giuseppe Bonito IL CATTIVO POETA – Gianluca Jodice E’ STATA LA MANO DI DIO – Paolo Sorrentino ENNIO – Giuseppe Tornatore I ...

...di Leonardo Di Costanzo 'L'arminuta' di Giuseppe Bonito 'Il cattivo poeta' di Gianluca Jodice 'È stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino 'Ennio' di Giuseppe Tornatore 'IDe' di ......ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo L'ARMINUTA di Giuseppe Bonito IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino ENNIO di Giuseppe Tornatore IDEdi ...La commissione di selezione, istituita presso l’ANICA su richiesta dell’Academy, si riunirà per votare il titolo designato il 26 ottobre 2021. L’annuncio ufficiale di tutte le nomination è previsto pe ...Svelata la lista dei 18 film italiani in corsa per rappresentare l'Italia agli Oscar 2022 nella categoria Miglior Film Straniero. Sono 18 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo ...