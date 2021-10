I due big match che potrebbero seriamente orientare il campionato (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Archiviata la sosta per le nazionali torna il campionato e Serie A con l'ottava giornata. Nel ricco programma che si snoderà tra sabato e lunedì sera, spiccano due big match: Lazio-Inter e Juventus-Roma. La sfida dell'Olimpico, in programma sabato alle 18 dopo lo scontro salvezza tra Spezia e Salernitana, avrà un sapore molto particolare: sarà il primissimo ritorno di Simone Inzaghi in quella che è stata per tanti anni la sua casa. Più di un ventennio di carriera tra campo e panchina con la società biancoceleste, condito da diversi trofei e da un amore incondizionato dei suoi vecchi tifosi, con cui in estate si è lasciato un po' amaramente. Inzaghi, una giornata particolare La sfida con Maurizio Sarri, che avrà l'obbligo di cancellare l'ultima brutta sconfitta di Bologna, si prospetta entusiasmante. I precedenti tra i due tecnici, sette in ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Archiviata la sosta per le nazionali torna ile Serie A con l'ottava giornata. Nel ricco programma che si snoderà tra sabato e lunedì sera, spiccano due big: Lazio-Inter e Juventus-Roma. La sfida dell'Olimpico, in programma sabato alle 18 dopo lo scontro salvezza tra Spezia e Salernitana, avrà un sapore molto particolare: sarà il primissimo ritorno di Simone Inzaghi in quella che è stata per tanti anni la sua casa. Più di un ventennio di carriera tra campo e panchina con la società biancoceleste, condito da diversi trofei e da un amore incondizionato dei suoi vecchi tifosi, con cui in estate si è lasciato un po' amaramente. Inzaghi, una giornata particolare La sfida con Maurizio Sarri, che avrà l'obbligo di cancellare l'ultima brutta sconfitta di Bologna, si prospetta entusiasmante. I precedenti tra i due tecnici, sette in ...

