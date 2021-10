I dati settimanali sulle vaccinazioni in Italia (Di venerdì 15 ottobre 2021) l'Italia, in ambito europeo, si pone ben al di sopra della media UE, davanti a Francia e Germania per numero di somministrazioni e vaccinati totali in proporzione alla popolazione. Leggi su rainews (Di venerdì 15 ottobre 2021) l', in ambito europeo, si pone ben al di sopra della media UE, davanti a Francia e Germania per numero di somministrazioni e vaccinati totali in proporzione alla popolazione.

Advertising

emmevilla : @CENSURA_misterg I casi sono il risultato di molte cose. Ciò che sappiamo da dati settimanali che continuano a usci… - infoitinterno : Coronavirus, i dati settimanali in Toscana: positivi e ricoveri ancora in calo - angelomk6 : @Stefano_Re Guardati questi dati, la mortalità in UE è aumentata tra i 14 e i 74 anni e curiosamente seguono la cam… - infoitinterno : Covid, i dati settimanali della Fondazione Gimbe - TGR Molise - angelomk6 : @Massimo20292696 @miia_2018 Se guardi i dati per settimana ti accorgi che i morti seguono il numero di vaccinati se… -