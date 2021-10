I cinesi imitano i talebani e abbattono la scultura sui morti di Tienanmen

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Volti e corpi angosciati, deformati, accatastati uno sull’altro in una colonna di argilla, bronzo e cemento. Le espressioni distorte di 50 manifestanti ricordano le forme nei disegni di Cathe Kollwitz e “L’urlo” di Edvard Munch. “Pillar of Shame” è un monumento di otto metri dedicato alle vittime della repressione dell’esercito cinese in piazza. L’opera dello scultore danese Jens Galschiøt è stata donata all’Università di Hong Kong nel 1997, in occasione dell’ottavo anniversario del massacro. Dopo 24 anni, la sua permanenza è in pericolo: l’ateneo dell’ex colonia britannica vuole che quest’opera d’arte venga rimossa, probabilmente distruggendola. In realtà la rimozione sarebbe dovuta avvenire mercoledì 13, ma il tifone che sta colpendo Hong Kong ha posticipato l’evento. È l’ennesimo attacco del Partito Comunista Cinese alla democrazia hongkonghese. ...