I cani anti-esplosivo e i baby ricci protagonisti in tv | ecco quando

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 15 ottobre 2021) In programma domenica 17 ottobre alle 10.55 su Rete4 la seconda puntata di “Dalla parte degli animali” condotta da l’On. Brambilla Idell’Esercito, iorfani da allattare una volta ogni tre ore, l’appuntamento di Paolo con i delfini. Sono solo alcune delle tante belle storie che vi racconterà la prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 la domenica mattina alle 10.55 e in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre su Rete4, l’unico format pensato per trovar casa agli animali abbandonati, una trasmissione per le famiglie, per trascorrere un po’ di tempo in allegria e in compagnia di buoni sentimenti, una trasmissione che parla d’amore: il nostro per i ...