Hockey pista, Europei Femminili 2021: l'Italia travolge l'Inghilterra. Ora la finale per il bronzo con la Francia (Di sabato 16 ottobre 2021) L'ultima giornata della fase a gironi degli Europei Femminili 2021 di hockeu su pista si chiude con una scorpacciata di gol. l'Italia di Massimo Giudice infatti fa seguito alla Spagna, che nel primo match aveva battuto 8-0 la Francia, rifilando all'Inghilterra un sonoro 11-1. Hockey pista, Europei Femminili 2021: Italia-Inghilterra 11-1 LA CRONACAAntonio Lopes / WSE-RH Contro la "Cenerentola" del torneo e con un giorno di riposo alle spalle, la squadra tricolore trita praticamente da subito le avversarie. E' un festival del gol: vanno in rete due volte Santochirico, Lorenzato, e Sartori, una volta a testa Ghirardello e Maniero e addirittura tre volte la capitana Giulia Galeassi.

