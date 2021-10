Hockey ghiaccio | Alps League 2021-2022 | Gherdeina supera Vienna e torna al successo

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Un solo incontro nella serata di, ma con una squadra italiana sul, infatti, ospitava gli austriaci deiCapitals Silvers. La compagine altoatesina ha fatto suo il match con il punteggio di 4-1 non lasciando scampo ai rivali sin dall’avvio e conducendo in porto i 3 punti senza patemi. A questo punto in classifica generalesi porta al 14° posto con 9 punti, mentrerimane il fanalino di coda a quota 3. In vetta sempre Jesenice con 27 punti a braccetto con Asiago, quindi Renon con 22.Capitals Silver 4-1: alla Wolkenstein – Pranives i padroni di casa sbloccano immediatamente il punteggio con la rete ...