Highlights e gol Argentina-Perù 1-0 | Qualificazioni Mondiali 2022 VIDEO

Gli Highlights di Argentina-Perù 1-0, match della fase sudamericana di Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Decide un gol di Lautaro Martinez sull'asse tutto italiano con Molina, autore dell'assist decisivo al 43?. Decisivo anche perché al 65? Yotun sbaglia il calcio di rigore del possibile 1-1. Finisce col vantaggio minimo per l'Albiceleste che sale a 25 punti in classifica.

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Rafael Leão, volontà e leggerezza Tra dicembre e gennaio, Leão aveva portato alla squadra tre reti e un assist in cinque partite: highlights da non dimenticare sono il gol più veloce di tutti i campionati d'Europa " contro il ...

Napoli - Torino: cronaca diretta live e risultato in tempo reale Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta di misura nel Derby della Mole , sancita da un gol di ... Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l'evento integrale saranno a disposizione per la ...

Italia-Belgio a Euro 2020: rivivi gol, highlights ed emozioni di una notte magica. VIDEO Sky Sport VIDEO – Sanchez fa due assist in Cile-Venezuela 3-0: gol e highlights Di seguito il video con gli highlights e i gol della partita. Di seguito il video con gli highlights di Cile-Venezuela tratto dall’account YouTube ufficiale della CONMEBOL Serata positiva per Sanchez, ...

Focus on Genoa-Sassuolo: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e highlights dell’ultima volta Domenica 17 ottobre 2021 alle ore 15.00 si disputerà Genoa-Sassuolo, partita valida per la giornata numero 8 della serie A 2021-2022: ecco precedenti, curiosità, statistiche, stato di forma, quote sco ...

