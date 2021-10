Hawkeye | ecco il nuovo trailer della serie Marvel

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Si è da poco conclusa What If…? e il prossimo appuntamento delCinematic Universe è previsto per il 24 novembre. Mi riferisco naturalmente alladedicata ad; l’arciere interpretato da Jeremy Renner. Nella giornata di ieri, un po’ a sorpresa, è stato rilasciato unche verrà resa disponibile su Disney Plus. Possiamo vedere i due Occhio di Falco, Clint Burton e Kate Bishop, avvolti in un’atmosfera natalizia tuttaiana. Il non più tanto giovane Clint, tornato dal blip, sarà infatti impegnato con i nemici che si era fatto durante il suo periodo da Ronin. Non è tutto perchè il nostro esausto arciere sarà impegnato ad addestrare l‘erede al titolo di. Ad ...

Una vena più rilassata ben evidenziata anche dalla sinossi ufficiale: Get Back di Peter Jackson, ecco il trailer della docuserie Disney+ 6 13 Ottobre 2021 Ecco la sinossi ufficiale diffusa da Disney: Disney+ e Marvel Studios vi invitano a una fuga inaspettata per le vacanze, svelando il trailer ufficiale e il teaser poster di Hawkeye, la nuova serie ... Continua il percorso dei personaggi Marvel sulla piattaforma in streaming Disney Plus: dopo The Falcon and the Winter Soldier e Loki, il 24 novembre prossimo sarà il turno di Hawkeye con i primi due e ...