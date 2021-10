Guenda Goria contro Vera Miales: “Ci hai giocato”. Il confronto con Amedeo Goria al Grande Fratello Vip (Di venerdì 15 ottobre 2021) Vera Miales torna nella Casa del Grande Fratello Vip dopo il confronto con Amedeo Goria nella scorsa puntata. La modella questa volta si ritrova occhi negli occhi con il giornalista e con la figlia Guenda, che ha qualcosa da dirle circa le recenti voci sulla presunta gravidanza. Guenda la accusa di non averle smentite subito, la risposta della Miales è un lungo sfogo presto sfociato nelle lacrime. Guenda Goria e il faccia a faccia con Vera Miales Al Grande Fratello Vip va in scena un confronto a tre tra Amedeo Goria, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021)torna nella Casa delVip dopo ilconnella scorsa puntata. La modella questa volta si ritrova occhi negli occhi con il giornalista e con la figlia, che ha qualcosa da dirle circa le recenti voci sulla presunta gravidanza.la accusa di non averle smentite subito, la risposta dellaè un lungo sfogo presto sfociato nelle lacrime.e il faccia a faccia conAlVip va in scena una tre tra, ...

