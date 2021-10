Guardiola sul malcontento di Sterling: «Al City voglio giocatori felici» (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Quello che voglio è che Raheem e tutti siano felici. Devono essere contenti di essere qui, devono essere felici di essere in questo club. In caso contrario, sono liberi di prendere la decisione migliore per loro, per la famiglia, per tutte le persone che amano”. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, intervenendo in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League con il Burnley ha parlato del malcontento di Sterling, che si è pubblicamente messo sul mercato dichiarando al Ft Business of Sport Us Summit di star valutando l’opportunità “di andare da un’altra parte” dopo esser scivolato indietro nelle gerarchie tra i Citizens. “Non posso garantire il posto ai giocatori e loro lo sanno, ne ho parlato molte volte – ha spiegato l’allenatore ... Leggi su footdata (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Quello cheè che Raheem e tutti siano. Devono essere contenti di essere qui, devono esseredi essere in questo club. In caso contrario, sono liberi di prendere la decisione migliore per loro, per la famiglia, per tutte le persone che amano”. Pep, tecnico del Manchester, intervenendo in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League con il Burnley ha parlato deldi, che si è pubblicamente messo sul mercato dichiarando al Ft Business of Sport Us Summit di star valutando l’opportunità “di andare da un’altra parte” dopo esser scivolato indietro nelle gerarchie tra i Citizens. “Non posso garantire il posto aie loro lo sanno, ne ho parlato molte volte – ha spiegato l’allenatore ...

