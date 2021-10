Gualtieri: aziende private spettacolo e cultura vanno valorizzate (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “Roma è la Capitale culturale del nostro Paese, la città con l’offerta culturale più ampia e radicata nella sua storia e nel suo tessuto socioeconomico ed anche quella con il maggior numero di luoghi di spettacolo.” “I Cinema e i Teatri romani costituiscono importanti centri di aggregazione sociale ed un volano per l’economia cittadina, oltre a migliorare significativamente la qualità della vita nei quartieri della Capitale.” “All’interno del nostro programma per il rilancio complessivo del settore, dedicheremo una grande attenzione alla valorizzazione delle imprese culturali private, colpite duramente dalla crisi causata dalla pandemia”. Così Roberto Gualtieri, candidato Sindaco di Roma per il centrosinistra, a margine di un incontro con alcune realtà del settore. “Sarà ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “Roma è la Capitalele del nostro Paese, la città con l’offertale più ampia e radicata nella sua storia e nel suo tessuto socioeconomico ed anche quella con il maggior numero di luoghi di.” “I Cinema e i Teatri romani costituiscono importanti centri di aggregazione sociale ed un volano per l’economia cittadina, oltre a migliorare significativamente la qualità della vita nei quartieri della Capitale.” “All’interno del nostro programma per il rilancio complessivo del settore, dedicheremo una grande attenzione alla valorizzazione delle impreseli, colpite duramente dalla crisi causata dalla pandemia”. Così Roberto, candidato Sindaco di Roma per il centrosinistra, a margine di un incontro con alcune realtà del settore. “Sarà ...

