“Guadagno 115 euro l’ora per fare i lavori di casa nuda” | una madre di tre figli lascia il suo impiego ed avvia un’attività che offre servizi “speciali”

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 15 ottobre 2021) . Claire O’Connor, una donna britannica di 35 anni che vive nel Kent, è unadi treche hato il lavoro come cameriera perrein proprio che la porta adi. Questa mamma ha svelato al The Sun che la sua attività consiste nell’offrire dei: pulisceper gli altrio in lingerie, precisando che non sono ammessi contatti fisici, foto ed altriextra ai suoi clienti. Con questa sua attività che consiste nelle pulizie in lingerie, in tenuta da cameriera, a seno nudo o completamente svestita, spera di guadagnarsi da vivere, ed i suoi ...