Green pass sul lavoro, gli sconti sui tamponi e gli scioperi in tutta Italia: «Il blocco è già iniziato» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi, venerdì 15 ottobre, è il giorno del Green pass obbligatorio sul lavoro per i dipendenti pubblici e quelli privati. Ma è anche il giorno degli scioperi e delle manifestazioni No Green pass. E mentre il Dpcm 12 ottobre pubblicato in Gazzetta Ufficiale vede saltare un paletto per i datori di lavoro (niente limite di 48 ore per le verifiche sui dipendenti: questo significa che la Certificazione Verde Covid-19 si potrà richiedere anche per i sei mesi successivi) arrivano gli sconti sui tamponi. Di fronte alla richiesta dei sindacati, il governo Draghi ha deciso che valuterà ulteriori detrazioni rispetto al credito d'imposta al 30% ora a disposizione delle aziende. La misura, che non dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri oggi, ...

