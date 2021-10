Green pass: sui social le contestazioni dei cittadini che vorrebbero firmare il referendum (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ostacoli e difficoltà per firmare il referendum contro il Green pass: Sono numerosissime le denunce dei cittadini che vorrebbero firmare. Arrivano ai volontari del comitato promotore distribuiti sul territorio, contattati per questo e un’infinità di altri dubbi: “sul vaccino, per consigli legali… Piangono e sono disorientati. Mentre in questo scontro sociale di pregiudizi, a partire dalla scuola, da una parte e dall’altra proliferano gli squali che sul fronte legale prospettano ricorsi ex articolo 700 destinati al fallimento ad operatori sanitari sospesi”. A descrivere il quadro all’Adnkronos è Andrea Zaccaro, volontario per la Puglia del comitato referendum contro il Green pass. Lungo l’elenco di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ostacoli e difficoltà perilcontro il: Sono numerosissime le denunce deiche. Arrivano ai volontari del comitato promotore distribuiti sul territorio, contattati per questo e un’infinità di altri dubbi: “sul vaccino, per consigli legali… Piangono e sono disorientati. Mentre in questo scontroe di pregiudizi, a partire dalla scuola, da una parte e dall’altra proliferano gli squali che sul fronte legale prospettano ricorsi ex articolo 700 destinati al fallimento ad operatori sanitari sospesi”. A descrivere il quadro all’Adnkronos è Andrea Zaccaro, volontario per la Puglia del comitatocontro il. Lungo l’elenco di ...

