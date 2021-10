Green pass scuola, se non arriva in tempo è valido il certificato della struttura sanitaria dove si è fatto il vaccino o il tampone. La NOTA del Ministero [PDF] (Di venerdì 15 ottobre 2021) La NOTA del Ministero dell'istruzione del 15 ottobre prevede alcune novità anche alla luce del nuovo decreto Green pass 52/2021. Ecco una precisazione importante per il personale scolastico. L'articolo Green pass scuola, se non arriva in tempo è valido il certificato della struttura sanitaria dove si è fatto il vaccino o il tampone. La NOTA del Ministero PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ladeldell'istruzione del 15 ottobre prevede alcune novità anche alla luce del nuovo decreto52/2021. Ecco una precisazione importante per il personale scolastico. L'articolo, se noninilsi èilo il. LadelPDF .

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Gigithebeast1 : RT @MrESTINZIONE: Quando ordinano in 12 ma uno è senza green pass - DocBrownBruni : RT @CasaPoundItalia: #greenpass, CasaPound sostiene i #portualidiTrieste : “battaglia per i diritti di tutti i lavoratori” -