Green pass scuola, quando può rientrare il lavoratore sospeso? La NOTA del Ministero [PDF] (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha fornito ulteriori indicazioni in merito al Green pass obbligatorio per i lavoratori delle scuole. Fra queste ci sono le istruzioni per il rientro del docente o Ata sospeso in precedenza, a causa del mancato possesso della certificazione verde. L'articolo Green pass scuola, quando può rientrare il lavoratore sospeso? La NOTA del Ministero PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildell'Istruzione ha fornito ulteriori indicazioni in merito alobbligatorio per i lavoratori delle scuole. Fra queste ci sono le istruzioni per il rientro del docente o Atain precedenza, a causa del mancato possesso della certificazione verde. L'articolopuòil? LadelPDF .

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - essereminimal : I napoletani ne danno il triste annuncio. - iamuntamedstill : RT @M49liberorso: Morti sul lavoro TUTTI ZITTI Licenziamenti TUTTI ZITTI Evasione fiscale TUTTI ZITTI Femminicidi TUTTI ZITTI Green Pass… -