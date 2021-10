Green pass scuola, lavoratore esterno sprovvisto: la multa comminata solo al datore di lavoro. La NOTA del Ministero [PDF] (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Ministero dell'Istruzione, con la NOTA n.1534 del 15 ottobre, dà ulteriori indicazioni alle scuole in merito all'applicazione del Green pass. L'articolo Green pass scuola, lavoratore esterno sprovvisto: la multa comminata solo al datore di lavoro. La NOTA del Ministero PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildell'Istruzione, con lan.1534 del 15 ottobre, dà ulteriori indicazioni alle scuole in merito all'applicazione del. L'articolo: laaldi. LadelPDF .

