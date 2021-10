Green pass, sciopero del 15 ottobre: il bilancio della giornata. L'Italia non si ferma (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo ricorderemo a lungo questo venerdì. Non come venerdì nero, semmai verde, visto che oggi 15 ottobre è entrato in vigore l'obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Le proteste annunciate ci sono ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo ricorderemo a lungo questo venerdì. Non come venerdì nero, semmai verde, visto che oggi 15è entrato in vigore l'obbligo delnei luoghi di lavoro. Le proteste annunciate ci sono ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - repubblica : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - Carlo_Napoli_ : Spiegare a quei pochi che il vaccino è importante per non far collassare il sistema sanitario nazionale e per ridur… - Gianlustella : Questo è il nuovo corso di “Libero” deciso da Sallusti. Orrore. No-Green pass, tra i portuali di Trieste il pugi… -