Green Pass, Salvini: "O sbaglia tutto il mondo o esageriamo in Italia" (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Ho sentito stamattina il presidente Draghi, gli ho chiesto di fare il possibile per garantire il lavoro a tutti, non e' corretto escludere gli Italiani dal lavoro, lasciare a casa poliziotti, medici ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Ho sentito stamattina il presidente Draghi, gli ho chiesto di fare il possibile per garantire il lavoro a tutti, non e' corretto escludere glini dal lavoro, lasciare a casa poliziotti, medici ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Ai suoi cari condoglianze, voi vaccinatevi non per il green pass ma per salvarvi la v… - Kentel_ : RT @vitalbaa: Pare che, per essere buoni cittadini, serva passare 'in silenzio' il green pass sul lettore nei luoghi di lavoro, e al contem… - CarlaSicuro1 : RT @Maicolciotti: Financial Times: 'L'Italia cresce più di tutti nel G7 grazie a vaccini e Green pass' -