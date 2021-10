Green pass: Salvini, 'gravissime se vere indicazioni per Carabinieri' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Se così fosse sarebbe gravissimo. Se qualcuno stasera subisce una rapina chi chiama, i Carabinieri o Topolino? Se mi arriva a casa un carabiniere a salvarmi non gli chiedo il Green pass". Lo ha detto Matteo Salvini a Stasera Italia, su Retequattro, ha proposito delle parole dei sindacati sull'ordine che avrebbe dato l'Arma a tutti i militari alloggiati nelle caserme di uscire dalle camerette se non in possesso dal Green pass da questa mezzanotte paragonando l'alloggio al luogo di lavoro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Se così fosse sarebbe gravissimo. Se qualcuno stasera subisce una rapina chi chiama, io Topolino? Se mi arriva a casa un carabiniere a salvarmi non gli chiedo il". Lo ha detto Matteoa Stasera Italia, su Retequattro, ha proposito delle parole dei sindacati sull'ordine che avrebbe dato l'Arma a tutti i militari alloggiati nelle caserme di uscire dalle camerette se non in possesso dalda questa mezzanotte paragonando l'alloggio al luogo di lavoro.

