Green pass: saltate 20 corse bus Azienda trasporti Sardegna (Di venerdì 15 ottobre 2021) corse degli autobus dell'Azienda trasporti extraurbani e ferroviari della Regione Sardegna (Arst) quasi regolari il primo giorno del Green pass obbligatorio. Sono, però, saltate una ventina di corse ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021)degli autobus dell'extraurbani e ferroviari della Regione(Arst) quasi regolari il primo giorno delobbligatorio. Sono, però,una ventina di...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - bigini_roberto : RT @AdrianoScianca: Non capisco l'agitazione dell'establishment: aspettavano da settimane il 15 ottobre per vedere i no green pass 'chiusi… - EURybor : RT @LuisaPistini: No Green pass, ingorgo di tir a Genova. I portuali: 'Fermi fino al 31 dicembre'. La mappa del caos GRANDI! SIAMO CON VOI… -