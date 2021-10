Green pass, proteste da Nord a Sud ma l'Italia non si ferma. Salta il blocco a Trieste (Di venerdì 15 ottobre 2021) Scioperi nelle aziende, proteste nei porti, disagi nei trasporti, ma nessun blocco. Questo il riassunto della prima giornata di obbligo di Green pass anche al lavoro. Manifestazioni in tutto il Paese, da Nord a Sud. A Roma, 7mila in piazza. Intanto, i certificati di malattia aumentano del 23,3% rispetto a venerdì scorso (LE FOTO DELLE proteste - TUTTE LE NEWS LIVE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 ottobre 2021) Scioperi nelle aziende,nei porti, disagi nei trasporti, ma nessun. Questo il riassunto della prima giornata di obbligo dianche al lavoro. Manifestazioni in tutto il Paese, daa Sud. A Roma, 7mila in piazza. Intanto, i certificati di malattia aumentano del 23,3% rispetto a venerdì scorso (LE FOTO DELLE- TUTTE LE NEWS LIVE).

