Green Pass, poteste e sit-in in mezza Italia ma il Paese non si blocca (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da Nord a Sud dell’Italia migliaia di lavoratori, dai portuali agli autotrasportatori, si sono fermati per dire no al Green Pass. Proteste e sit-in si sono svolti oggi 15 ottobre, nel giorno in cui la certificazione verde diventa indispensabile per lavorare sia nel pubblico che nel privato. Non hanno tuttavia determinato il blocco del Paese che si temeva. Proteste nei porti e nelle città Circa 7mila i manifestanti al varco 4 del porto di Trieste; proteste anche al porto di Genova con lavoratori al varco Pra e un altro gruppo al varco Etiopia. A Roma un gruppo di una ventina di persone ha fatto una manifestazione estemporanea in via Labicana bloccando per breve tempo il traffico. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno allontanato i manifestanti. Ma a preoccupare è il sit-in che si ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da Nord a Sud dell’migliaia di lavoratori, dai portuali agli autotrasportatori, si sono fermati per dire no al. Proteste e sit-in si sono svolti oggi 15 ottobre, nel giorno in cui la certificazione verde diventa indispensabile per lavorare sia nel pubblico che nel privato. Non hanno tuttavia determinato il blocco delche si temeva. Proteste nei porti e nelle città Circa 7mila i manifestanti al varco 4 del porto di Trieste; proteste anche al porto di Genova con lavoratori al varco Pra e un altro gruppo al varco Etiopia. A Roma un gruppo di una ventina di persone ha fatto una manifestazione estemporanea in via Labicanando per breve tempo il traffico. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno allontanato i manifestanti. Ma a preoccupare è il sit-in che si ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Ai suoi cari condoglianze, voi vaccinatevi non per il green pass ma per salvarvi la v… - FSergio84260141 : RT @DavveroTv: È stato uno dei primi, l'avvocato Marco Mori, a schierarsi per lanciare una proposta di azione in vista del 15 ottobre, gior… - SF_RL_Featuring : @lucabattanta Green pass per lavorare. Che ne pensi? LA TUA OPINIONE PER NOI E' MOLTO IMPORTANTE Stiamo effettuan… -