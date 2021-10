Green pass: porto Genova, bloccata operatività varco Etiopia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un presidio di lavoratori sta bloccando le operazioni portuali al varco Etiopia, nel porto di Genova. Al momento l'operatività dello scalo è nulla. Al terminal nessun particolare problema. All'esterno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un presidio di lavoratori sta bloccando le operazioni portuali al, neldi. Al momento l'dello scalo è nulla. Al terminal nessun particolare problema. All'esterno ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - JDascjauan : RT @Santy86089940: L'aria che tira, 'ci avete rotto il ca***. Cos'è davvero il Green Pass': urla e insulti, il dramma di una lavoratrice ht… - MassSorr : RT @pbecchi: Da oggi la nostra Repubblica non è più fondata sul lavoro ma su un green pass, senza il quale non puoi lavorare. E questo nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, trasporti ad alto rischio. E la manifestazione no vax diventa "statica" LA NAZIONE Green pass: al porto di Messina situazione sotto controllo Al porto di Messina non si registrano forti criticità sul fronte della protesta relativa contro il Green pass, la maggior parte dei lavoratori sono marittimi quasi tutti risultano vaccinati oppure ...

Green pass, protesta dei portuali al terminal Psa: defezioni meno del 10% Nel giorno in cui scatta l'obbligo della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro, alcuni lavoratori del porto hanno organizzato un sit-in ...

Al porto di Messina non si registrano forti criticità sul fronte della protesta relativa contro il Green pass, la maggior parte dei lavoratori sono marittimi quasi tutti risultano vaccinati oppure ...Nel giorno in cui scatta l'obbligo della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro, alcuni lavoratori del porto hanno organizzato un sit-in ...