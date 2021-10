Green pass, per vaccinati Sputnik San Marino esenzione fino al 31/12 (Di venerdì 15 ottobre 2021) I cittadini di San Marino, che sono stati vaccinati con Sputnik, saranno esentati dall'obbligo del Green pass fino al 31 dicembre. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri prorogando l'esenzione che era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021) I cittadini di San, che sono staticon, saranno esentati dall'obbligo delal 31 dicembre. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri prorogando l'che era ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Ai suoi cari condoglianze, voi vaccinatevi non per il green pass ma per salvarvi la v… - NIKI22144716 : @fattoquotidiano GIA' IL VERO PROBLEMA E' LA MANCANZA FI LAVORI, IL KAVOR9 PAGATO MALE, LA NON DICUREZZS SUL LAVORO… - GramsciAG : RT @fe_ba23: 'C'è poco da dire, stiamo godendo' Risposta di un #vaccinato alla domanda 'cosa ne pensa dell'entrata in vigore del green pas… -