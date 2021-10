Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro da oggi Oltre mezzo milione solo ieri. Anche impennata di prima dose di vaccino anti corona virus. Chi non lo ha deve sottoporsi a tampone ogni 48 ore. Possibili proteste e tensioni (Di venerdì 15 ottobre 2021) solo ieri scaricati circa 563mila certificati verdi. Anche numerose prime dosi di vaccino anti corona virus. Da oggi in Italia è in vigore l’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro. Si temono tensioni, soprattutto in alcuni porti. L'articolo Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro da oggi <small class="subtitle">Oltre mezzo milione solo ieri. Anche impennata di prima dose di vaccino ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 15 ottobre 2021)scaricati circa 563mila certificati verdi.numerose prime dosi di. Dain Italia è in vigore l’obbligo dineidi. Si temono, soprattutto in alcuni porti. L'articoloneidida didi...

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - marino29b : RT @sostengoi40: 5 milioni di lavoratori senza vaccino!!! Draghi potrebbe passare alla storia per essere stato il presidente del consiglio… - bignardi_paolo : RT @fenice_risorta: ...buttate la chiave?????? -