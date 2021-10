Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro da oggi Oltre mezzo milione solo ieri. Anche impennata di prima dose di vaccino anti corona virus. Chi non lo ha deve sottoporsi a tampone ogni 48 ore. Possibili proteste e tensioni. Siderurgico di Taranto: caos all'esordio (Di venerdì 15 ottobre 2021) solo ieri scaricati circa 563mila certificati verdi. Anche numerose prime dosi di vaccino anti corona virus. Da oggi in Italia è in vigore l’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro. Si temono tensioni, soprattutto in alcuni porti. Siderurgico di Taranto: portineria imprese, lavoratori con il Green pass ma badge non funzionante. E due soli tornelli. caos dall’alba nel primo giorno del Green pass. L'articolo Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro da ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 15 ottobre 2021)scaricati circa 563mila certificati verdi.numerose prime dosi di. Dain Italia è in vigore l’obbligo dineidi. Si temono, soprattutto in alcuni porti.di: portineria imprese, lavoratori con ilma badge non funzionante. E due soli tornelli.dall’alba nel primo giorno del. L'articoloneidida ...

