Green pass obbligatorio, l'Italia non si blocca: proteste da Genova a Trieste ma pochi disagi (Di venerdì 15 ottobre 2021) È arrivato il d-day del 15 ottobre:?il giorno di entrata in vigore del certificato anti Covid sui luoghi di lavoro. Dalla Mirafiori di Torino al porto di Palermo, l’applicazione pratica della misura sembra essere partita senza troppi intoppi e con un buon tasso di adesione al certificato verde. Situazione leggermente più tesa a Genova, con tir bloccati e dirottati su altri varchi. Nessun problema di ordine pubblico neppure a Trieste. A Milano trasporti regolari, a Roma ingressi nei ministeri nella norma Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 ottobre 2021) È arrivato il d-day del 15 ottobre:?il giorno di entrata in vigore del certificato anti Covid sui luoghi di lavoro. Dalla Mirafiori di Torino al porto di Palermo, l’applicazione pratica della misura sembra essere partita senza troppi intoppi e con un buon tasso di adesione al certificato verde. Situazione leggermente più tesa a, con tirti e dirottati su altri varchi. Nessun problema di ordine pubblico neppure a. A Milano trasporti regolari, a Roma ingressi nei ministeri nella norma

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Carlo_A_Macc : RT @pl1952: Genova, sciopero contro il Green pass in porto: blocco ai varchi a Sampierdarena, momenti di tensione a Pra’ - LuisaRagni : RT @AlekosPrete: La manifestazione 'no green pass' a Pesaro e quel riferimento alle camere a gas naziste. Non si possono più accettare para… -