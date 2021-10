Green Pass obbligatorio: cambia tutto per estetisti e parrucchieri (Di venerdì 15 ottobre 2021) C’è ancora molta confusione circa chi dovrà controllare che i lavoratori siano muniti di Green Pass. Ecco alcune precisazioni del Governo. Getty Immages/Rohan ThomsonDa venerdì 15 ottobre Green Pass obbligatorio non solo per andarsi ad allenare in palestra e piscina o godersi un bel film al cinema. Anche per poter continuare a lavorare sarà necessario – anzi indispensabile – essere muniti di “lasciaPassare”. Ma per alcune categorie è un po’ più complicato soprattutto – specialmente nel caso dei liberi professionisti – non è ben chiaro chi dovrà effettuare i controlli. Il Governo – spiega Open – nelle ultime ore, ha precisato nel caso di lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro a definire come debbano avvenire le verifiche in ufficio da parte dei soggetti ... Leggi su formatonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) C’è ancora molta confusione circa chi dovrà controllare che i lavoratori siano muniti di. Ecco alcune precisazioni del Governo. Getty Immages/Rohan ThomsonDa venerdì 15 ottobrenon solo per andarsi ad allenare in palestra e piscina o godersi un bel film al cinema. Anche per poter continuare a lavorare sarà necessario – anzi indispensabile – essere muniti di “lasciaare”. Ma per alcune categorie è un po’ più complicato soprat– specialmente nel caso dei liberi professionisti – non è ben chiaro chi dovrà effettuare i controlli. Il Governo – spiega Open – nelle ultime ore, ha precisato nel caso di lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro a definire come debbano avvenire le verifiche in ufficio da parte dei soggetti ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - SkyWalkerIIX : RT @FmMosca: *** AGGHIACCIANTE *** LA STAMPA di Torino scrive delle proteste. 1.000 PERSONE a Trieste. Chi da Trieste può mandare foto o vi… - XMpraedicta : RT @RobertoBurioni: Alla faccia degli scettici, dei pessimisti, dei criticoni siamo un esempio per tutte le democrazie occidentali. https… -