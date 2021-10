Green pass obbligatorio al lavoro da oggi, 15 ottobre: tutto quello che c'è da sapere (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci siamo. oggi, venerdì 15, per accedere ai luoghi di lavoro bisognerà avere con sé il Green pass. Si preannuncia una giornata complicata: da una parte il timore per proteste e scontri, dall'altra le ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci siamo., venerdì 15, per accedere ai luoghi dibisognerà avere con sé il. Si preannuncia una giornata complicata: da una parte il timore per proteste e scontri, dall'altra le ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - danalloydthomas : RT @AlfioKrancic: Panico dalla Gruber. Travaglio si schiera con i No Green Pass - romidelg : RT @manginobrioches: E se scendessero in piazza i 43 milioni e mezzo di italiani che si sono vaccinati per la libertà di tutti? #greenpass… -