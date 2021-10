Green pass obbligatorio al lavoro da oggi, 15 ottobre: controlli e proteste (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da oggi 15 ottobre il Green pass sarà obbligatorio per recarsi sul posto di lavoro, sia nel pubblico sia nel privato. Come prevede il dpcm, il datore di lavoro controllerà la certificazione. Sarà una giornata di proteste in tutta Italia e la tensione è alta, dopo gli scontri dei giorni scorsi. LEGGI ANCHE: Green pass L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da15ilsaràper recarsi sul posto di, sia nel pubblico sia nel privato. Come prevede il dpcm, il datore dicontrollerà la certificazione. Sarà una giornata diin tutta Italia e la tensione è alta, dopo gli scontri dei giorni scorsi. LEGGI ANCHE:L'articolo proviene da Inews.it.

