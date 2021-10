Green pass, niente blocchi nei porti di Bari, Brindisi, Barletta, Monopoli e Manfredonia Altissima l'adesione alla campagna vaccinale da parte degli operatori (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nessun blocco in cinque porti pugliesi per l’entrata in vigore dell’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Negli scali di Bari, Brindisi, Barletta, Monopoli e Manfredonia non ci sono stati problemi, come aveva anticipato al Corriere della Sera il segretario generale dell’Autorità portuale del mare Adriatico meridionale, Tito Vespasiani. Il tasso di vaccinazione tra i dipendenti degli scali, stando alle parole dello stesso Vespasiani, «tocca il 100 per cento in alcuni settori». L'articolo Green pass, niente blocchi nei porti di Bari, Brindisi, Barletta, Monopoli e ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nessun blocco in cinquepugliesi per l’entrata in vigore dell’obbligo delnei luoghi di lavoro. Negli scali dinon ci sono stati problemi, come aveva anticipato al Corriere della Sera il segretario generale dell’Autorità portuale del mare Adriatico meridionale, Tito Vespasiani. Il tasso di vaccinazione tra i dipendentiscali, stando alle parole dello stesso Vespasiani, «tocca il 100 per cento in alcuni settori». L'articoloneidie ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - smilypapiking : RT @michelecarugi: Molti no green pass dicono che difendono il loro diritto a non averlo. Nel frattempo calpestano qualsiasi diritto degli… - srnerina : Da oggi in Italia si lavora solo con il Green pass -