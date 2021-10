Green pass, maestre protestano: “Violata la libertà di svolgere il proprio lavoro” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Scatta l'obbligo del Green pass sui posti di lavoro, nel pubblico e nel privato. Si rischia il caos in diversi settori, dal quello delle merci all'agricoltura. Situazione da monitorare anche a scuola, ma, per adesso, nessun problema particolare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021) Scatta l'obbligo delsui posti di, nel pubblico e nel privato. Si rischia il caos in diversi settori, dal quello delle merci all'agricoltura. Situazione da monitorare anche a scuola, ma, per adesso, nessun problema particolare. L'articolo .

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - DavPoggi : RT @pbecchi: Da oggi la nostra Repubblica non è più fondata sul lavoro ma su un green pass, senza il quale non puoi lavorare. E questo nel… - francescolett11 : RT @pbecchi: Da oggi la nostra Repubblica non è più fondata sul lavoro ma su un green pass, senza il quale non puoi lavorare. E questo nel… -