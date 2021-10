Green pass: lunghe code e badge disabilitati in ex Ilva (Di venerdì 15 ottobre 2021) lunghe code di lavoratori questa mattina ai due tornelli dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia (ex Ilva) di Taranto per il controllo del Green pass che diventa obbligatorio nei luoghi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021)di lavoratori questa mattina ai due tornelli dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia (ex) di Taranto per il controllo delche diventa obbligatorio nei luoghi di ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - RosaniFlavia : RT @mgmaglie: 'Siete isolati dal sindacato' 'siete isolati dalla politica' 'il Green pass non verrà mai tolto'. @RaiPortaaPorta @BrunoVespa… - meltinpoz : RT @puncox: Se il green pass è stato introdotto per polarizzare il dibattito, per dividere settori sociali, e aree politiche, che, su altre… -