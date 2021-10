Green pass, l'Italia rallenta ma non si ferma. Sollievo del Viminale: "Ma non è finita" (Di venerdì 15 ottobre 2021) A ciascun giorno basta la sua pena. E’ buio quando Luciana Lamorgese lascia il Viminale. Se ne va con un pizzico di serenità: il debutto del Green pass per i lavoratori non ha bloccato il paese. La “macchina Italia” ha rallentato, ma non si è fermata. Tuttavia domani è sabato. Giorno di manifestazioni. A Roma quella della Cgil da gestire, in giro quelle dei No pass da monitorare con cura. Martedì Lamorgese tornerà alla Camera: relazione sul raid fascista alla Cgil. Giorgia Meloni non la molla: “Deve dimettersi”. Al Viminale Lamorgese e Lamberto Giannini, il capo della Polizia, passano la giornata a riunirsi. Le loro stanze distano cinquanta metri. L’attenzione sui porti. Trieste prima di tutti. “Nessun blocco, chi vuole lavorare ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) A ciascun giorno basta la sua pena. E’ buio quando Luciana Lamorgese lascia il. Se ne va con un pizzico di serenità: il debutto delper i lavoratori non ha bloccato il paese. La “macchina” hato, ma non si èta. Tuttavia domani è sabato. Giorno di manifestazioni. A Roma quella della Cgil da gestire, in giro quelle dei Noda monitorare con cura. Martedì Lamorgese tornerà alla Camera: relazione sul raid fascista alla Cgil. Giorgia Meloni non la molla: “Deve dimettersi”. AlLamorgese e Lamberto Giannini, il capo della Polizia,ano la giornata a riunirsi. Le loro stanze distano cinquanta metri. L’attenzione sui porti. Trieste prima di tutti. “Nessun blocco, chi vuole lavorare ...

